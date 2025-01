Drame dans la Diaspora : Un Sénégalais tue un Gambien à Ténérife Un Sénégalais a abrégé la vie d'un Gambien lundi dans la soirée, au quartier de San Matías, dans la municipalité de La Laguna, à Ténériffe. Ils se disputaient l'occupation d'une maison abandonnée. Selon le journal "La Provincia", il s'agit d'un jeune homme originaire du Sénégal, âgé de 38 ans et d'un Gambien de 30 ans. Source "L'As"

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégalais identifié sous le nom de Rassoul, aurait quitté le Sénégal il y a un an, à bord d'une pirogue. Le présumé meurtrier vivait avec son frère. Un désaccord avec ce dernier, l'aurait poussé à quitter le domicile familial. C'est en septembre 2024 qu'il a commencé à squatter la maison abandonnée de San Matías.



Décrit par les habitants du quartier comme un homme respectueux et calme, Rassoul aurait même joué le rôle du roi sorcier dans une crèche. Au cours des dernières fêtes de Noël, l'homme actuellement en détention, était considéré comme l'un des Rois Mages et incarnait Balthazar dans la célèbre et populaire crèche de Bethléem du quartier de San Matias, selon des voisins.



L'une des hypothèses avancées par les agents de la Police nationale, est que la bagarre aurait éclaté à cause d'une dispute pour un toit où vivre. Ce mardi matin, des agents de la Brigade de Police scientifique ont procédé à une inspection de la maison où résidaient l'homme désormais en détention et la victime de l'homicide.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook