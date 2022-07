Drame de Melilla, Législatives, situation du pays: la coalition Aar Sénégal face à la presse

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juillet 2022 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

"Face à ces images insoutenables et cette tragédie humaine de la semaine dernière, qui s'est déroulée sous nos yeux sans que les autorités africaines comme européennes ne puissent bouger le petit doigt, la coalition Aar Sénégal de l'Europe du Nord, du Centre, et de l'Ouest, consternée ne peut rester muet ", a déclaré Aly Bathily, porte parole du jour de la dite coalition. M.Bathily et Cie condamnent et dénoncent avec la plus grande énergie, " cette indifférence de nos dirigeants et particulièrement celle de Macky Sall". Ils réclament une enquête internationale pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ils se sont par ailleurs, prononcés sur la situation socio politique du pays. "Aujourd'hui le peuple se trouve pris en otage entre deux camps qui étaient dans l'illégalité totale au regard du code électoral, le peuple doit prendre sa responsabilité pour titrer le bon grain", cogne Aly Bathily...