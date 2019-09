Drogue saisie au Port de Dakar: Révélation sur la libération des quatre européens impliqués

La mise en liberté la semaine dernière des quatre étrangers impliqués dans l'affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar, résulte de fortes pressions des autorités de leurs pays. Comme l’ont déjà signalé certains quotidiens dakarois, L'Observateur révèle dans son édition de ce jour, que le Comité pour la sauvegarde de la dignité des marins (Cosmar) a aussi joué un rôle déterminant dans cette affaire.



Il a, selon le journal, adressé une lettre au ministère sénégalais de la justice, estimant que les deux marins italiens sont victimes d'injustice au Sénégal. Le Cosmar dit n'avoir aucun doute sur "un véritable abus, absolument intolérable qui nécessite une intervention sérieuse".



Pour rappel, le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi), les deux Italiens Mattera Borgia Pasquale (capitaine du navire) et (Paolo Almalfitano) ont été arrêtés début juillet dans le navire dénommé « Grande Nigéria », qui transportait une partie de la drogue de la drogue saisie.



Placés sous mandat de dépôt, ils ont obtenu jeudi une mise en liberté jeudi dernier avec une interdiction de quitter le pays.

