Droits d'auteur en hausse : Le ministre de la Culture félicite la Sodav

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le professeur Aliou Sow, se réjouit des résultats positifs engrangés par la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav) après la publication de la somme générée sur la répartition et la rémunération des souscripteurs de la culture.

Le ministre salue cette dynamique positive menée par l'administration de la Sodav. Toutefois, Aliou Sow appelle à la consolider. Car cette nouvelle est encourageante, à l'heure de la finalisation du projet de la rémunération de la copie privée dont le sujet est abordé en Conseil des ministres.