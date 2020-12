Du renfort pour la Santé : Diouf Sarr reçoit des ambulances médicalisées, un don d’Enabel Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu, vendredi 18 décembre 2020, quatre ambulances médicalisées de l’agence belge de développement Enabel. Ceci entre dans le cadre du ‘’Pilier 2 : Santé de la reproduction’’ du programme de coopération bilatérale qui vise à appuyer l’Etat du Sénégal dans sa politique de renforcement de l’accès aux soins de santé de qualité.

D’un un coût total de 168 105 079 F CFA (256 275 euros), les quatre ambulances médicalisées s’inscrivent dans la politique sanitaire nationale afin de contribuer à améliorer l’accessibilité géographique des patients graves, en particulier les femmes enceintes et les nouveau-nés.



Dans la note reçue à ‘’EnQuête’’, il est précisé qu’avec l’objectif prioritaire de renforcer la lutte contre les mortalités maternelles, néonatales et infantiles, les ambulances seront positionnées dans des zones rurales stratégiques des districts sanitaires de Birkelane, Koungheul, Kaolack et Foundiougne.



Le pilier 2 ‘’Santé de la reproduction’’ du programme de coopération belgo-sénégalaise vise à rendre effectif l’accès des femmes, des adolescent (e) s et des jeunes aux services de santé reproductive de qualité avec un focus spécifique sur la réduction de la lutte contre la mortalité maternelle, la promotion de la planification familiale et la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre.



