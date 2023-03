ENCHÈRES À LYON/ 06 photographies originales de Serigne Touba acquises par un Collectif composé de disciples pour un coût de 40 millions FCFA Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Adjugé ! Six photographies originales de Cheikh Ahmadou Bamba mises aux enchères ce 8 mars 2023 à la maison De Baecque et Associés de Lyon en France ont été finalement acquises par un Collectif composé de chercheurs , de dignitaires Mourides , de disciples regroupés dans des dahiras. Ceci, en relation avec l’ambassade du Sénégal en France. Ces photos ont été prises à l’occasion de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918. Dans le communiqué produit par ce collectif , on parle de « patrimoine commun et inaliénable de la communauté mouride » qui sera remis aux autorités mourides qui en détermineront les modalités de conservation. Le communiqué précise . « Lesdites photos (composant le lot 93) ont été adjugées, à l’issue des enchères, à 48.000 Euros, auxquels s’ajoutent des frais estimés à environ 12.000 Euros ; ce qui porte leur valeur finale à 60.000 Euros (environ 40 millions de FCFA). En plus de ces six photos, toutes les autres photographies et supports figurant dans le même album (lot 94), ont été également acquis ».



















