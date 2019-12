ENCOMBREMENT - Lieutenant Colonel Magatte Mbaye: "Les Sénégalais ont des habitudes têtues et tenaces" (VIDEO) Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 16:15 | | 2 commentaire(s)| Que les occupants illégaux se le tiennent pour dit. "A chaque fois qui'ils seront arrêtés, le loi sera appliquée dans toute sa rigueur", a asséné le Lieutenant- colonel Magatte Mbaye, Superviseur des opérations de désencombrement qui ont repris hier soir sur l'avenue Malick Sy, le port, les voies de l'ancienne piste. D'après M. Mbaye, les Sénégalais ont des habitudes têtues et tenaces. "A chaque fois qu'on libère des emprises, ils reviennent. Sans compter notre ferme détermination de mener le combat jusqu'au bout", a-t-il déploré. "Pendant un mois, on va dérouler le rouleau compresseur pour offrir aux Sénégalais un meilleur carde de vie", a-t-il promis.





Accueil Envoyer à un ami Partager