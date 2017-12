ESCROQUERIE ET CHARLATANISME: Pour guérir son impuissance sexuelle, le Togolais Anamou arnaqué de plus de 4 millions de francs Cfa 2 ans de prison dont 1 an ferme, c’est la peine infligée par le juge des flagrants délits de Dakar à Amadou Thiam, qui a comparu hier pour escroquerie et charlatanisme. Il doit aussi payer la somme de 7 millions F Cfa à la victime Anamou Agnama, pour dommages et intérêts. Le prévenu Thiam avait mis en rapport Anamou avec son ami Babacar Kandé, qui n’a cessé de lui réclamer de l’argent pour l’achat d’offrandes dans le but de le guérir de son impuissance sexuelle.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017 à 18:03

Le charlatan Amadou Thiam, cireur de profession, a été condamné hier à 2 ans d’emprisonnement, dont 1 an ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie et charlatanisme. Il doit également allouer à sa victime Anamou Agnama, la somme de 7.000.000 de francs Cfa pour toutes causes de préjudices confondus.



En voulant faire le bien, ce pauvre Togolais est tombé dans les griffes de son bourreau, qui l’a grugé de la somme de 4.470.000 F. En effet, un jour, Anamou a rencontré Amadou Thiam qui lui a demandé de l’aide pour son transport. Le Togolais Anamou pris de compassion, lui a alors donné 200 francs Cfa.



Le Togolais ne savait pas qu’il venait de mordre à l’hameçon. Amadou Thiam se met à le remercier et propose à Anamou de le mettre en contact avec un de ses amis, pour le remercier de sa gentillesse à son égard.



Le Monument de la Renaissance, l’œuf et l’anneau

Une fois sur les lieux de la rencontre, à Keur Massar, il lui présente Babacar Kandé. Ce dernier recommande au plaignant de faire des offrandes pour résoudre ses problèmes érectiles. C’est d’abord des offrandes à hauteur de 12.000 F Cfa. Puis, on lui a demandé de se rendre au Monument de la Renaissance où ils lui ont remis un œuf. Après l’avoir cassé, un anneau en est sorti. C’est ainsi que Kandé a indiqué à Anamou l’achat de 7 chameaux à raison de 500.000 F Cfa, l’unité. Pour ce faire, Anamou leur a remis au total la somme de 4.470.000 F.



Resté longtemps sans résultat probant, il s’est rendu compte qu’il a été floué par des escrocs. Il porte plainte et Amadou Thiam est arrêté.



Devant la barre hier, le Togolais Anamou est revenu en détail sur la manière dont il a été arnaqué. De son côté, le prévenu n’a servi que des dénégations. «Je confirme qu’il m’a donné 200 francs sur ma demande. Mais ce n’est pas moi qui ai formulé des prières pour lui. C’est Babacar qui m’a parlé de ses problèmes d’impuissance sexuelle. Il ne m’a pas remis d’autres montants», s’est-il défendu.



Le prévenu essaie de nier, les faits l’enfoncent

Des dénégations qui n’ont nullement convaincu l’avocat de la partie civile, Me Issa Diop, qui a soutenu que son client n’a jamais envoyé de l’argent à Babacar Kandé mais à Amadou Thiam. Au regard de cela, la robe noire a sollicité de le retenir dans les liens de la prévention, tout en allouant à Anamou la somme de 7 millions FCfa de dommages et intérêts.



Pour le procureur aussi, le délit d’escroquerie est caractérisé. Pour la condamnation, il a requis 2 ans de prison ferme. Selon le parquetier, le prévenu Amadou Thiam raconte des contrevérités, parce que l’argent a été récupéré avec sa pièce d’identité.



Du côté de la défense, on dégage en touche. Me Serigne Diongue de la défense, a argué que l’article 379 du Code pénal qui punit l’escroquerie, s’analyse par un faux nom et une fausse qualité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.



Pour ce conseil, Thiam ne peut pas être poursuivi pour escroquerie parce qu’il n’est que l’intermédiaire. Poursuivant, l’avocat a lâché que son client Amadou Thiam n’a jamais remis à la victime un gris-gris, ni de l’eau bénite.



Sa brillante plaidoirie n’a pas servi à grand chose puisque Amadou Thiam a été déclaré coupable et condamné à 2 ans d’emprisonnement, dont 1 an ferme. Il doit également payer le montant de 7 millions à la partie civile pour son préjudice.











Fatou Diouf Dione jotay

