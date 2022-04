Eau et électricité: Lompoul a soif et voit "noir", l'Etat interpellé Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 08:50 | | 0 commentaire(s)| L'eau, surtout potable, n'est pas le seul problème qui sévit à Lompoul, depuis plusieurs mois. En effet, l'accès à l’électricité y constitue également un problème, et de taille. Une situation que la population déplore tout en lançant un appel aux autorités.





