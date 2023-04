Ecole de Police : Alassane Niane, Directeur de la formation de la Police nationale, a présenté le drapeau à la 47e promotion d'élèves policiers

Le Commissaire divisionnaire de police, Alassane Niane, actuel Directeur de la formation de la Police nationale, a présidé ce jeudi, la cérémonie de présentation du drapeau à la 47e promotion d'élèves de la Direction de la Formation de la Police nationale. L'événement s'est déroulé à ladite Direction, anciennement connue sous le nom d'École nationale de Police. La présentation du drapeau est un moment solennel et symbolique pour les élèves de la Police nationale. Elle marque leur engagement à servir leur pays. Et le Directeur de la Formation de montrer tout son soutien à la nouvelle génération d'agents de la force publique et son engagement pour la sécurité et la stabilité du pays.