Economie : « Plus de 228 milliards FCfa investis à Kédougou, entre 2014 et 2023 », Président Macky Sall APS- L’Etat a investi plus de 228 milliards FCfa dans la région de Kédougou, entre 2014 et 2023, a indiqué, ce lundi, le président de la République, Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le volume d’investissements de l’Etat déjà réalisés dans la région de Kédougou, entre 2014 et 2023, s’élève à 228.835.708. 343 FCfa et cela correspond à un niveau d’exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux ’’, a-t-il déclaré à l’ouverture d’un Conseil présidentiel consacré au développement de la région.



Selon le chef de l’Etat, qui vient d’entamer ce lundi une tournée économique dans plusieurs régions, » il convient signaler qu’un montant de 195. 116 793. 954 FCfa a été globalement investi dans l’Axe 1 du PSE (Transformation structurelle de l’économie et croissance), soit un taux d’exécution de 219,2% par rapport aux engagements de l’Etat sur cet axe ’’.



Macky Sall a fait état d’un taux d’exécution de 47,5% sur l’Axe 2 consacré au capital humain, »Protection sociale et développement durable », avec un volume d’investissement de 46. 625. 799 FCfa.



Il a ajouté que l’Axe 3 consacré à la »Gouvernance, Institutions, Paix et sécurité », a bénéficié d’un investissement global de 2 668 088 194 FCfa, soit un taux d’exécution de 44,3% par rapport aux engagements y relatifs.



Pour Macky Sall, ces statistiques confirment que l’Etat du Sénégal a principalement investi sur la réalisation d’infrastructures de désenclavement, dans la région de Kédougou.



Le président de la République a cité, entre autres, la réhabilitation de la route Kédougou-Salémata, la construction du pont de Fongolimbi et d’autres réalisations dans le cadre du PROMOVILLES, avec, dit-il, ‘’ la réhabilitation de la voirie dans les chefs-lieux de département ’’.



