Économie informelle: La Cnts forme onze femmes en transformation de produits

Onze femmes évoluant dans l'économie informelle ont été formées à la transformation de produits et en cosmétique par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts). Elles ont reçu, hier, leur attestation de formation lors d'une cérémonie organisée au siège de la Cnts à Dakar. Les récipiendaires ont, à l'issue de leur semaine de formation, exprimé devant le secrétaire général national de l'organisation syndicale, Mody Guiro, leur volonté de mettre en pratique la formation reçue. « Nous allons continuer à vous accompagner et ferons de notre mieux pour vous doter ne serait-ce que d'une petite unité économique de production », leur a promis, en retour, M. Guiro, qui a également insisté sur la nécessité de « poursuivre et de mettre en application la formation ». Cette formation de femmes du secteur de l'informel est sous-tendue par la « volonté de faire en sorte qu'elles deviennent des entrepreneures ayant des unités économiques », a expliqué Amy Diouf, secrétaire confédérale en charge du Département de l'économie informelle à la Cnts. Cette dernière a souhaité que les bénéficiaires de la formation puissent « aller vers la formalisation » de leurs activités. La transformation ou fabrication de savons, de shampoings, d'huiles de massage, de laits de corps, de parfums, de bougies… n'ont plus de secret pour les bénéficiaires qui entendent également former d'autres camarades. Ndiémé Ndiaye, de la structure Dialoré Help and Win, qui a assuré la formation, s'est félicité de la « réussite de la formation qui a embrassée, au-delà des techniques de transformation, les techniques d'emballage, de gestion de stock et de management ». Avec sa marque de karité « diema », elle veut contribuer à donner une « deuxième chance » à ceux qui ont abandonné tôt l'école, les personnes handicapées et les membres du secteur informel pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Tous les produits créés et exposés au siège de la Cnts sont à base de karité ou de cire. Ibrahima Khaliloullah NDIAYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/economie-informelle-la-cnts-for...

