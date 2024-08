Economie verte au Sénégal : Une implication davantage de femmes exigée

La Direction du Changement Climatique, de la Transition Écologique et des Financements Verts a organisé un atelier de renforcement des capacités, axé sur le genre et l'économie verte au Sénégal. Selon les organisateurs, il est essentiel d'impliquer davantage les femmes dans les initiatives, liées à l'économie verte. Le Colonel Papa Assane Ndour, conseiller technique principal du ministre de l'Environnement et de la Transition Écologique, a exprimé cette nécessité lors de son intervention.