Edition spéciale: Campagne du plaidoyer du projet Voix et leadership des Femmes au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| Pour revendiquer les droits des femmes bafoués, cinq (5) réseaux et vingt (20) organisations de femmes portent la campagne du plaidoyer du projet "Voix et leadership des Femmes". Elles évoquent l'article 111 qui avantage les hommes, qui se marient à partir de 18 ans et pour la femme, à 16 ans. Idem pour l'article 196 qui défavorise la femme, en cas de refus de paternité de l'homme. Ces exigences font l'objet de plaidoyer de la part de ces organisations et réseaux.



