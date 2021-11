Edition spéciale: Le retour de Me El Hadji Diouf, en exclusivité sur Leral, samedi prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 11:59 | | 2 commentaire(s)| C'est le grand retour de Me El hadji Diouf ce samedi de 17h à 19h, en exclusivité sur Leral TV. Il reviendra sur l'actualité politique avec la convocation de Barthélémy Dias, les implications des autres opposants, l'affaire des passeports diplomatiques, Adji Sarr. Et pas mal d'autres faits comme l'actualité africaine et autre. Il fera face au journaliste présentateur Fallou Khouma. RV à ne pas manquer !



Accueil Envoyer à un ami Partager