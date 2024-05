Éducation/Guédiawaye: Plus de 900 enfants sont sans extraits de naissance Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 20:36 | | 0 commentaire(s)| Alors que les examens de fin d'année approchent, le nombre d'élèves n'ayant pas de pièces d'état civil grimpe. Plus de 9 cents enfants n'ont pas d'acte de naissance. Une situation certes inquiétante mais elle, n'empêche pas aux candidats de faire l'examen du CFEE et de l'entrée en sixième. Une annonce faite par Yaya Coly, inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Guédiawaye lors d'une réunion ce week-end.



Yaya Coly avec Ibrahima khalil Dieme





