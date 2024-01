Effondrement d’un bâtiment de 3 étages à Khar Yalla : Bilan provisoire, 5 morts et 17 blessés Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 20:31 | | 0 commentaire(s)| Un bâtiment de 3 étages s'est effondré à Khar Yalla, près du rond-point Liberté 6. L'accident a eu lieu hier nuit, vers minuit, entraînant d'importantes pertes humaines. Les autorités et les témoins ont réagi face à cette tragédie qui a touché le quartier. Il est important de souligner que le bilan annoncé est provisoire et que les équipes de secours sont déjà sur place.



