Effondrements de bâtiments au Sénégal: Les problèmes identifiés, des solutions proposées...

Samedi 23 Octobre 2021

La cérémonie de restitution du rapport final sur la problématique des effondrements de bâtiments au Sénégal, a eu lieu jeudi passé. En effet, suite aux effondrements répétitifs engendrant parfois des pertes de vies, le chef de l'Etat Macky Sall avait donné des directives pour un contrôle plus strict de la qualité des matériaux et systèmes de construction. C'est pourquoi, des acteurs privés et publics ont mené une étude durant deux mois, pour identifier les problèmes et proposer des solutions. Selon le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, la communication, l'implication et l'autorité des services de contrôle pourraient prévenir les effondrements de bâtiment. Il estime qu'il faut egalement l'implication des autorités administratives et maires des communes.



Suivons cet extrait de Fatoumata Bâ et Fallou Touré.