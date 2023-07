Election au Sénégal : l’Union européenne salue la décision du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

A travers une déclaration du Haut représentant Josep Borrell, l'Union européenne salue la décision prise par le Président Macky Sall de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024. « Cette décision qui va dans le sens de l'apaisement des tensions politiques et sociales est celle d'un grand Homme d'Etat et s'inscrit dans la longue tradition démocratique sénégalaise », souligne le texte. L'Ue salue également la tenue du dialogue national qui a permis d'engager un dialogue constructif avec une grande partie du monde politique, la société civile et les acteurs communautaires. Ainsi, l'Union européenne réitère « sa confiance dans les institutions, les forces politiques et le peuple sénégalais pour préparer de manière inclusive et pacifique les échéances électorales à venir ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/election-au-senegal-lunion-eur...

