Election présidentielle: Cheikh Tidiane Dièye va battre campagne aux côtés des Patriotes Le candidat de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, a décidé de battre campagne "aux côtés des Patriotes et invite l’Etat du Sénégal, à libérer, sans délai, le candidat Bassirou Diomaye Faye.



Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2024 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

"DIOMAYE MOOY CHEIKH, CHEIKH MOOY DIOMAYE







Chers compatriotes d’ici et de la diaspora,



Chers camarades,



Chers sympathisants et amis,



Mon frère, ami et allié Ousmane Sonko a porté son choix sur Bassirou Diomaye Faye pour faire triompher, au soir de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le PROJET Souverainiste, Refondateur, Patriotique et Panafricaniste,, que nous partageons. La loyauté et la constance qui ont toujours commandé mon action politique et citoyenne, m’autorisent à faire mien, avec fierté et responsabilité, le choix fait par le président Ousmane Sonko.



Le triomphe du PROJET vaut tous les sacrifices, comme il l’a si bien compris. Tant de vies humaines ont été perdues. Tant de rêves ont été brisés. Tant de citoyennes et citoyens ont été emprisonnés pour son aboutissement.



Et il faut aimer notre cher Sénégal, d’un amour sans limite, pour comprendre le sens de ma décision.



A ce titre, j’ai décidé de battre campagne aux côtés de nos équipes patriotiques et de tous ceux qui œuvreront pour la chute du système qui gouverne et pille le Sénégal depuis trop longtemps.



Je ne ménagerai aucun effort pour la victoire du PROJET. Ce choix donnera plus de lisibilité à notre campagne électorale et aux électeurs.



Je saisis ce moment d’émotion, pour remercier chaleureusement, encore une fois, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais pour leurs prières et leur grand soutien apporté à ma candidature tout au long du processus. Je vous en serai toujours reconnaissant.



J’invite donc tous mes camarades d’Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg, tous les électeurs sénégalais, d’ici et de la diaspora, tous les sympathisants et amis, à se mobiliser pour la victoire du PROJET, au soir du 25 février 2024.



J’invite l’Etat du Sénégal à libérer, sans délai, le candidat Bassirou Diomaye Faye, afin qu’il fasse valoir son droit de battre campagne.



Pour tout besoin de complément d’informations, merci de vous rapprocher de mon service communication.







DIOMAY MOY CHEIKH!



Dakar, le 29 janvier 2024







Dr. Cheikh Tidiane Dièye"

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook