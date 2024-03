Élection présidentielle: La Cedeao va déployer 130 observateurs au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a annoncé le déploiement de 130 observateurs pour la présidentielle du 24 mars 2024. Ce sera sous la direction du Professeur Ibrahim Agboola Gambari, ancien Sous-secrétaire général des Nations unies. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) va déployer […] Dans un communiqué, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a annoncé le déploiement de 130 observateurs pour la présidentielle du 24 mars 2024. Ce sera sous la direction du Professeur Ibrahim Agboola Gambari, ancien Sous-secrétaire général des Nations unies. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) va déployer au Sénégal, dans le cadre de la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, une forte délégation de 130 observateurs. Ce sera sous la direction du Professeur Ibrahim Agboola Gambari, ancien Sous-secrétaire général des Nations unies et ancien Ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Dans un communiqué, la Commission de la Cedeao lance un appel à toutes les parties prenantes du processus électoral à « faire du Sénégal le vrai gagnant de l’élection présidentielle en prônant et en donnant la priorité à la tolérance, à la paix et à la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques ». , Tout en continuant de suivre l’évolution de la situation politique au Sénégal, la Cedeao se félicite de « la promulgation de la loi d’amnistie et reste déterminée à soutenir le peuple sénégalais dans ses efforts de réconciliation nationale et de consolidation démocratique ». Né le 24 novembre 1944 à Ilorin, dans l’État de Kwara, le Professeur Ibrahim Gambari a enseigné dans plusieurs universités prestigieuses au Nigeria et aux États-Unis d’Amérique. Il a été Ministre des Affaires extérieures, entre 1984 et 1985, sous le régime militaire du Général Muhammadu Buhari. Plus tard, en mai 2020, il a été nommé Chef de cabinet du Président nigérian Buhari. Il détient le record de la plus longue durée de service en tant qu’Ambassadeur du Nigeria auprès des Nations unies (1990-1999), en ayant servi sous cinq Chefs d’État. Aux Nations unies, le Professeur Gambari a occupé plusieurs postes. De 1999 à 2005, il a été d’abord le Président de l’Unicef, ensuite Sous-secrétaire général des Nations unies et, enfin, Premier conseiller spécial pour l’Afrique du Secrétaire général des Nations unies Kofi Annan. Par ailleurs, Ibrahim Agboola Gambari a été Secrétaire général adjoint des Nations unies aux Affaires politiques de 2005 à 2007. Le Secrétaire général Ban Ki-moon l’avait nommé Président de la Commission de l’Union africaine comme Représentant spécial conjoint Union africaine-Nations unies pour le Darfour. C’était de janvier 2010 à juillet 2012. Aly DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/election-presidentielle-la-ced...

Accueil Envoyer à un ami Partager