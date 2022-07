Elections Législatives 2022/ Débat avec Ousmane Sonko: Mimi fixe les conditions

Les Maires des communes de Ndiebel, Sibassor, Thiomby, Diya et Gandiaye ont, main dans la main, reçu la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Ils ont ainsi démontré leur unité et leur ferme volonté d’aller à l’assaut des urnes, le 31 juillet 2022.



L’étape de Gandiaye a été une bonne opportunité pour le Premier ministre de remettre les pendules à l’heure en ce qui concerne l’appel au débat lancé par Ousmane Sonko.



Avant de débattre, renseigne Mimi, il y a un certain nombre de préalables à respecter. Certes c’est une bonne chose de débattre mais c’est encore mieux d’établir les règles d’abord.



De ce fait, indique Mme Touré, «je reste disposée à répondre à son invitation s’il(Ousmane Sonko) déclare publiquement qu’il renonce à toute forme de violence. S’il dénonce et condamne le Mfdc. S’il leur demande de déposer les armes et qu’il soutienne notre armée nationale. S’il demande à ses affidés d’arrêter d’insulter les familles religieuses, les représentants de l’Etat, les Institutions… ».



Aussi, Mimi Touré, loin de s’arrêter en si bon chemin, ajoute qu’elle débattra également «si le leader de Pastef s’engage à respecter les institutions, s’il lave son honneur dans l’affaire Adji Sarr ».



Enfin termine le Premier ministre, «s’il remplit toutes ses condition je répondrais, volontier, à son invitation à débattre dans toutes les langues, quand il veut et où il veut ».



Avant d’ouvrir la parenthèse sur le débat, Tata Mimi a félicité l’ensemble des maires du département pour leur unité retrouvée et consacrée. Un bon «présage pour un succes sans bavure de la coalition Benno Bokk Yakaar » dans le département. Car, rappelle-t-elle, «Kaolack s’est toujours illustrée dans son soutien au President Macky Sall ».