Elections générales de représentativité des centrales syndicales: Une coalition de 5 syndicats apporte son soutien à la CNTS/Force du changement

Jeudi 23 Novembre 2023

Une coalition de cinq syndicats a tenu une conférence de presse ce jeudi, pour apporter leur soutien à la CNTS/Force du changement lors des élections générales de représentativité des centrales syndicales en vue. "Il faut une coalition solide pour veiller au respect des protocoles d'accord signés", explique le secrétaire général de la CNTS/Force du changement Cheikh Diop. Il a ajouté que leur programme vise à régler le problème de diversité des syndicats dans le but d'appuyer les revendications et d'obtenir gain de cause.