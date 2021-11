Élections locales à Tambacounda: Le candidat Mamadou Kassé sillonne le département

Réputé pour être un redoutable homme de terrain, il a déjà fait les communes de Netteboulou, Sinthiou Malème, Tambacounda et Dialacoto en cette période de pré campagne, où les différents challengers tâtent le pouls de leurs différentes bases.



Ainsi, ce samedi, il a été à Darou Salam et Netteboulou en compagnie du Maire de la Commune de Netteboulou, Issa Signaté, tête de liste Benno Bokk Yakaar dans ladite commune. Il s’est rendu par la même occasion à Dialaali pour le ziar annuel.



Poursuivant ses visites, ce dimanche il a fait une tournée à segoucoura et Djinkoré Peul, accompagné du Maire Issa Signaté et Mme Bomel Diallo, HCCT.



Ensuite cap sur Sinthiou Malème pour une grande rencontre organisée par la responsable politique Oumy Samb, en présence de M. le Maire Mamadou Saliou Ba.



La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, dans le département de Tambacounda, Monsieur Mamadou Kassé a clôturé ses activités par une rencontre avec Mme Awa Tall, qui s'est engagée à l’accompagner avec l'association des handicapés de Tambacounda pour le triomphe de la liste Benno Bokk Yakaar.