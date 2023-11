Electricité, eau, sécurité, école: Ngar Diam, département de Fatick, s’éloigne de la paix !

Ngar Diam, département de Fatick, n’est pas un havre de paix. Il est loin d’être bon à vivre dans cette localité, habitée par des Sérères. Leral TV dans le cadre de son émision, « Lii Askan Wi Di Dound » s’est rendu dans ce patelin qui s’éloigne drastiquement de la paix. Ngar Diam, village de l’arrondissement de Fimela qui souffre de tous les maux, manque de tout. Il ne dispose pas d’électricité, d’eau, de sécurité, d’école etc. Les populations pour satisfaire les besoins prioritaires font recours à l’eau de marigot. Difficile pour ses habitants déconnectés, exposés à l'insécurité, de vivre dans l’harmonie et un total épanouissement. Les autorités étatiques et les bonnes volontés, interpellées, sont appelées à voler au secours des populations autochtones, avilies et trimant fort pour tenir.