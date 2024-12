Elimination du Sida au Sénégal : Le CNLS insiste sur l'importance de l'intégration des droits humains

Le Conseil National de lutte contre le Sida (CNLS) organise une conférence de haut niveau sous le thème « Suivre le chemin des droits pour l'élimination du Sida au Sénégal ». Animée par Babacar Diouf, Magistrat et Directeur Adjoint des Droits Humains, cette rencontre met en lumière l'importance de l'intégration des droits humains dans la lutte contre le VIH/Sida. À travers des échanges et des réflexions, l'événement vise à souligner les enjeux juridiques et sociaux, tout en appelant à une action collective pour un Sénégal sans Sida.