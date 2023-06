Eliminatoires Can 2023 : démarrage du regroupement des Lions, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe du Sénégal de football a démarré, ce mercredi, son regroupement a l’hôtel Radisson de Diamniadio (Dakar), en perspective des matchs contre le Bénin, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024, et le Brésil en amical international. Les entraînements vont débuter, jeudi, à partir de 18h au Stade […] L’équipe du Sénégal de football a démarré, ce mercredi, son regroupement a l’hôtel Radisson de Diamniadio (Dakar), en perspective des matchs contre le Bénin, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024, et le Brésil en amical international. Les entraînements vont débuter, jeudi, à partir de 18h au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La séance ouverte à la presse sera suivie d’un entretien avec le sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé. Les Lions affronteront les Guépards (ex Ecureuil) du Bénin le 17 juin à Cotonou dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024. Cette compétition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro sont les cinq villes ivoiriennes qui abriteront la compétition. Les séances d’entraînement du vendredi, samedi et dimanche et du lundi seront aussi ouvertes à la presse. L’entraînement de mardi prochain se déroulera à huis clos. Celle du mercredi prochain, vieille du départ de l’équipe pour Cotonou (Bénin), sera ouverte à la presse. Elle sera suivie d’un entretien avec Aliou Cissé. 72 heures après le match contre le Bénin, les partenaires de Sadio Mané vont rencontrer le Brésil de Neymar Jr en match amical. Cette affiche de prestige aura lieu à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le sélectionneur des Lions a publié, vendredi dernier, une liste de 26 joueurs pour ces deux rencontres. L’équipe du Sénégal, tenante du titre de la CAN, a déjà validé son ticket à deux journées de la fin des éliminatoires prévue en juin et septembre. Cinq autres équipes sont aussi qualifiées avant la fin de la campagne des éliminatoires. Il s’agit du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Vingt-quatre équipes participeront à cette 34e édition de la CAN. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le 12 octobre prochain. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/eliminatoires-can-2023-demarra...

