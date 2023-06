Éliminatoires Can de football Côte d’Ivoire 2023: Le Sénégal tenu en échec par le Bénin Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023 à 08:18 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a été tenu en échec par le Benin (1-1), ce samedi 17 juin à Cotonou. Les Lions, premiers de leur geoupe, étaient déjà qualifiés à la Can Côte d’Ivoire 2023, avant ce matchs contre les Guépards. Les Senegal qui avaient ouvert lee soclee en fin de première période grâce à l’opportunisme du défenseur […] Le Sénégal a été tenu en échec par le Benin (1-1), ce samedi 17 juin à Cotonou. Les Lions, premiers de leur geoupe, étaient déjà qualifiés à la Can Côte d’Ivoire 2023, avant ce matchs contre les Guépards. Les Senegal qui avaient ouvert lee soclee en fin de première période grâce à l’opportunisme du défenseur Abdoulaye Seck (43e mn), lâchent ainsi des points pour lq première dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le Bénin a égalisé en seconde période par une frappe soudaine de Moumini (78e mn), sauvant ainsi une chance de qualification dans ce groupe dominé par les champions d’Afrique.en titre, devant le Mozambique et le Rwanda.



