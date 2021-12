Elon Musk dit qu’il va payer 11 milliards de dollars d’impôts en 2021 Rédigé par leral.net le Mardi 21 Décembre 2021 à 14:03 | | 0 commentaire(s)| Le fantasque milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, a affirmé sur Twitter qu'il va payer plus de 11 milliards d'impôts au contribuable américain.

L'année 2021 a été faste pour Elon Musk et ses entreprises. Le milliardaire américain, notamment à la tête de SpaceX et Tesla, a déclaré sur son compte Twitter qu’il devrait payer «plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année». Une babiole pour lui, sa fortune étant estimée à 265 milliards de dollars.



Le dirigeant avait lancé il y a quelques semaines un sondage sur Twitter, demandant à ses abonnés s'il devait ou non vendre 10% de ses actions dans l'entreprise. La majorité des participants s'y était dit favorable. L’homme le plus riche du monde a alors depuis écoulé près de 14 millions d'actions Tesla. En valeur, il s'agissait de l'une des plus importantes cessions jamais vues sur une période aussi resserrée sans que la vente ne soit contrainte ou ne rentre dans le cadre d'une succession. «Je vais payer plus d’impôts que n’importe quel Américain dans l’histoire cette année», a-t-il exprimé à la suite de cette vente, lors d'un échange avec la sénatrice Elizabeth Warren.

