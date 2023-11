Émigration clandestine: Bargny se vide de sa jeunesse

Le Sénégal continue de battre le record de l'émigration. En effet, depuis le début de l'année, une vague migratoire a emporté plus de 27 000 citoyens hommes, femmes et enfants vers l'Europe, une traversée périlleuse en quête d'un avenir plus prometteur. Au cœur de cette exode se trouve la communauté de pêcheurs de Bargny, traditionnellement composée de jeunes gens, qui voit de plus en plus de ses membres délaisser leurs pirogues pour tenter leur chance sur le continent européen.