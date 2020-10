Emigration irrégulière : Une pirogue explose en pleine mer et cause 20 morts Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|

Une pirogue en provenance de Saint-Louis qui avait à son bord des candidats à l’immigration irrégulière a explosé samedi, en pleine mer, faisant au moins vingt morts, rapporte Emedia. Le reste de l’équipage a été secouru. Le drame a été découvert à 9h30 minutes par des patrouilleurs espagnols. Ils ont apporté les premiers secours avant d’informer la marine […] Une pirogue en provenance de Saint-Louis qui avait à son bord des candidats à l’immigration irrégulière a explosé samedi, en pleine mer, faisant au moins vingt morts, rapporte Emedia. Le reste de l’équipage a été secouru. Le drame a été découvert à 9h30 minutes par des patrouilleurs espagnols. Ils ont apporté les premiers secours avant d’informer la marine nationale, rapporte la même source. Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), la marine nationale a arrêté une autre pirogue remplie de migrants clandestins. Celle-ci a été interceptée vers 5 heures du matin (vendredi) à une cinquantaine de kilomètres au large de Dakar, avec 111 candidats à l’immigration irrégulière à bord, tous des hommes dont des mineurs. Ils ont été débarqués puis remis à la police.



Source : Source : http://lesoleil.sn/immigration-irreguliere-une-pir...

