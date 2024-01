En Direct - Conférence de presse du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024 à 11:31 | | 0 commentaire(s)| C'est l'occasion pour le CNCR de lancer officiellement la mobilisation sans précédent, qui rassemblera plus de 2000 paysans, à travers le pays et la sous-région. Cette initiative vise à mettre en avant les préoccupations cruciales des agriculteurs, allant de la révision imminente de la Loi agrosylvopastorale, à la promotion d'une gouvernance foncière robuste, en passant par des stratégies d'insertion des jeunes dans le secteur agricole, sans oublier l'assurance de l'accès au financement pour les exploitations familiales.





