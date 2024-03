En Direct Forum Waw Kumba : “ Femmes Inspirantes, Entrepreneures : Levier de Développement – FIELD ” Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 16:53 | | 0 commentaire(s)| Chaque année, le Sénégal se joint au monde entier pour célébrer la Journée Internationale de la Femme, un moment dédié à la reconnaissance des réalisations, à la lutte pour l'égalité des genres et au plaidoyer en faveur des droits des femmes. C'est une occasion de mettre en lumière les progrès réalisés, mais aussi de discuter des défis persistants à surmonter et de reconnaître et affirmer le rôle que les femmes jouent dans l'avancement de leur statut social et économique à travers le continent.

Cette journée revêt une importance particulière dans un pays où les femmes jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de la société, de l'économie à la culture, en passant par les sciences, les NITC et la politique.



En ce jour, l’agence Ecko-lab et ses partenaires honorent également le courage, la résilience et les contributions inestimables des femmes sénégalaises, tout en s’engageant à oeuvrer ensemble vers un avenir plus favorable à leur épanouissement.

C’est ainsi que l’agence ecko-lab organise, en partenariat avec le Groupe Futurs Média, le Pullman Téranga Dakar et USAID Entrepreneuriat & Investissement, la première édition du forum Waw Kumba dont le thème principal est “ Femmes Inspirantes, Entrepreneures : Levier de Développement – FIELD ”.



Objectifs



Cette rencontre vise à poser un cadre propice à des échanges constructifs et à la démonstration d’exemples concrets de réussites. Elle se fera dans une approche de décentralisation et d'offres de services spécifiques aux entrepreneurs en fonction de leurs localités, de leurs besoins et de leurs niveaux de maturité.



Aussi, l’objectif de cette journée particulière est de démontrer que les FIELD doivent être considérées comme des marques « fortes » de développement qui doivent se positionner et se vendre pour attirer les partenaires nationaux comme internationaux, les investisseurs, le secteur public, les organismes en charge du financement de l’entrepreneuriat, de la formation et autres types d’accompagnement.



Pour ce faire, les FIELD ont tout intérêt à opter pour des démarches synergiques, impactantes pour donner de l’écho à leurs valeurs et à leurs actions.



Enfin, ce forum est une occasion de dégager une feuille de route basée sur une stratégie agile, agréant toutes les parties prenantes et qui sera partagée et suivie pour l’année à venir. Panels et ateliers

Les discussions viseront notamment à :



• Célébrer les réalisations des femmes : Reconnaître et célébrer les succès, les contributions et les réalisations des femmes sénégalaises dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de sciences et recherches, d'art, de sport, etc;



• Encourager l'entrepreneuriat féminin : Discuter des programmes de soutien et incitations pour encourager les femmes à créer et à développer leurs propres entreprises, en leur fournissant un accès au financement, à la formation et aux réseaux professionnels.



• Promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des femmes : Investir dans l'éducation des femmes et des jeunes filles, en mettant l'accent sur les compétences techniques et entrepreneuriales nécessaires pour réussir sur le marché du travail moderne.



• Renforcer l'autonomisation des femmes : Encourager les femmes à développer leur confiance en elles, à acquérir des compétences et à accéder à des ressources économiques, sociales et politiques qui leur permettent de prendre le contrôle de leur vie et de contribuer pleinement au développement de la société.



• Sensibiliser sur les défis auxquels font face les femmes :

Mettre en lumière les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les femmes sénégalaises tels que l'accès limité à l'éducation, aux terres ainsi que les inégalités socio-économiques.



Le forum Waw Kumba sera aussi une plateforme pour la promotion de produits et services innovants des femmes entrepreneures à travers une exposition/vente en marge des ateliers.



Résultats attendus :

• Valorisation de la femme à travers leur travail, expériences et réussites



• Mise en avant des meilleures idées, pratiques et stratégies agiles



• Évaluation des politiques de promotion de l’autonomisation des femmes, leur formalisation, leur compétitivité



• Mise en exergue des FIELD comme levier de développement.



• Mise en avant d’une nouvelle génération d’entrepreneures et start-uppeuses ayant un modèle d’affaires structurants et à fort impact (Mode –Cosmétique- Digital – Energie durable

– Industrie extractive – etc.



• La nécessaire implication de tous les acteurs travaillant dans la promotion du genre pour permettre de disposer de mécanismes inclusifs pour renforcer l’autonomisation des femmes



Agenda :



9h : Accueil des invités

o 9h 30mns : Conférence d’ouverture sur le thème « Femme Inspirantes Entrepreneures, Levier de Développement – FIELD »



• Intervention de Mme Dieynaba Thiam Ka, Cheffe de projet USAID Entrepreneuriat & Investissement



• Intervention de Mme Marie Odile Sene Kantoussan – DG CGF Bourse



• Intervention de Mme Niouma Dione – Country lead IFC (TBC)



• Intervention de Monsieur Idrissa Diabira – DG Adepme



o 10h 30mns : Pause-Café

o 11h 00mns : Atelier d’échange 1 sous le thème “Panorama des impacts de l’accompagnement au profit des femmes et perspectives” Keynote d’introduction par Madame Marie Odile Sène Kantoussan ou Madame Nouma Dione (IFC) (TBC)



• Modérateur : Amayelle Ka Ndiaye, Femina (TBC)

• Panéliste 1 : Aminata Mbaye, CGF Bourse (TBC)

• Panéliste 2 : Ndeye Binta Diop THIAM, DG Microsen (TBC)

• Panéliste 3 : Assiétou Diakhate, Ecobank (TBC)

• Panéliste 4 : Khady Cissé DIOP, Oroyal (TBC)



o 12h00mns : Showcase du mécanisme de financement USAID Entrepreneuriat & Investissement, témoignage de clients (CMS, Microsen)



o 12h30mns: Remise de distinctions clients, partenaires et He4She (Idrissa Diabira

(ADEPME) et Moustapha SOW (SF Capital/Microsen)

o 13h 00mns : Visite de l’exposition

o 13h 30mns : Déjeuner officiel

o 14H 30 - 15H 45 : Atelier d’échange 2 sous le thème « La femme, un atout fort pour la

compétitivité du Sénégal ».

• Modérateur : Rose SECK General Manager Afrique Sub-saharienne

• Panéliste 1 : Dr Mariane Perpethue Ouattara – Fari Fiman Cosmétique

• Panéliste 2 : Fatita - Créatrice de Bijoux

• Panéliste 3 : Mme Niang – Directrice de Yango

• Panéliste 4 : Khadija Aisha Ba – Créatrice de Mode et Maroquinerie

o 15H 45 - 17H 00 : Atelier d’échange 3 sous le thème « Modèle de résilience et de

développement : les femmes sont-elles meilleures que les hommes pour diriger ?»

.

• Modérateur : Mme Marie Odile Sene Kantoussan – DG CGF Bourse

• Panéliste 1 : Marieme Ngom – Sertem Groupe

• Panéliste 2 : Me Elodie Dagneaux – Notaire

• Panéliste 3 : Dr Ibra Mbaye – Adepme (TBC)

• Panéliste 4 : Lala Aisha Fall – Hcct



o 17H 00 - 17H 30 : Restitution de la synthèse partielle des ateliers et discussions par Mme Niouma Dione – Country lead IFC et projection d’un spot spécial sur le 8 mars powered by ecko-lab et YNHO



Le 9 mars 2024

o 21h00 – 22h: Restitution de la synthèse finale des ateliers et discussions du

8 mars

o 22h00 – 23h00: Plaidoyer et remise de distinctions

o 23h00 – 01h: Soirée de Clôture avec Youssou Ndour



