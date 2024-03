En campagne à Pikine : Déthié Fall promet des solutions au chômage des jeunes, un appui aux femmes et au secteur informel Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 16:44 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa campagne, à Pikine, Déthié Fall et sa caravane ont été accueilli par une forte mobilisation de jeunes et de femmes. Donnant un apercu de son diagnostic des maux dont souffrent les populations, il promet des solutions au chômage des jeunes, un appui aux femmes et au secteur informel

Saluant et remerciant les coordonnateurs communaux de son parti pour ce grand rassemblement, Déthié Fall appelle les populations à voter massivement pour lui car, apporter une solution au chômage des jeunes est cœur de son programme « Le Sénégal bon à vivre, bon à voir », sans oublier de nombreux projets et financements dédiés aux femmes, les inondations, le marché Syndicat en attente de solution, sans oublier aussi le secteur informel et son apport au PIB du Sénégal, qui a besoin d’un appui notable…

