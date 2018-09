En direct-Match U17 à Rufisque : Cap vert contre Guinée

Rédigé par la rédaction le 13 Septembre 2018 à 16:48 | Lu 26 fois

Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque, inauguré et remis en service ce jeudi 12 septembre 2018 par lePremier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne. Et sur cette pelouse, le Cap vert et la Guinée, s'y affronte dans le cadre de la compétition U17.