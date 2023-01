En réponse à la manifestation des étudiants de Ziguinchor : Ousmane Sonko, édile de la ville, persiste et signe qu'il ne paiera aucun logement Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 22:15 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Ziguinchor et par ailleurs, président du Parti Pastef, « Les patriotes », Ousmane Sonko ,a tenu ce jeudi, un point de presse pour s’exprimer sur les manifestations des étudiants ziguinchorois à Dakar. Ces derniers demandaient le paiement de leur logement à Dakar. En réponse, le premier magistrat de la ville de Ziguinchor persiste et signe, qu'il ne paierait plus aucun logement. Et, il ordonne même aux étudiants, de vaquer des lieux avant le 30 janvier 2023. D’après Ousmane Sonko, le paiement de l’immeuble des étudiants ne relève pas de la compétence de la Mairie.



