En visite à Marseille, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand s’évitent soigneusement Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|





Source : Même jour, même ville et presque même programme. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, tous deux candidats à la présidentielle 2022, étaient à Marseille, mais ont pris des bateaux différents pour une virée en mer.Source : https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202...

Accueil Envoyer à un ami Partager