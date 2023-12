En visite à Saint-Louis: Aly Ngouille Ndiaye revient sur les accusations de Me Moussa Diop Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 18:38 | | 0 commentaire(s)| En visite dans la capitale du Nord pour une rencontre avec ses militants en vue des prochaines élections présidentielles. Aly Ngouille Ndiaye est revenu sur les accusations de Me Moussa Diop sur l'attribution d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamant au Sénégal. L'ancien ministre a laissé entendre qu'il a déposé une plainte et laisse les autorités judiciaires faire leur travail.



