Enceinte, j'ai mal aux pieds, au secours !

Au fil de la prise de poids au cours de la grossesse, les pieds de la femme enceinte peuvent être mis à rude épreuve et hurler leur douleur. Résultat : ça tire, ça fait mal et la future maman n’en peut plus ! Enceinte, j’ai mal aux pieds ? Voici de bons petits conseils pour que ça aille mieux !



Pieds gonflés, douleurs ligamentaires, pieds qui tirent, pieds qui souffrent : c’est souvent le lot des femmes enceintes, plus particulièrement au cours du troisième trimestre de la grossesse.



Au fur et à mesure que la future maman prend du poids, les pieds sont mis à rude épreuve, car ils supportent ce bien bel édifice qui pèse son petit poids !



Tensions ligamentaires dans les chevilles, sous la voûte plantaire, pieds qui gonflent, rétention d’eau voire oedèmes : les pieds enceintes, ce n’est pas toujours la joie, alors voici des conseils pour éviter d’avoir trop mal aux pieds.



On surélève !

Pour favoriser la circulation sanguine dans les jambes et donc également au niveau des pieds, le petit secret consiste à surélever les jambes dès que possible. Assise ou allongée (la nuit aussi), il suffit de glisser un ou deux coussins sous les pieds.

Côté lit, pour éviter que ça ne bouge tout le temps, on glisse un ou deux coussins sous le matelas au niveau des pieds, comme ça, hop, on est tranquille.



Attention aux chaussures

Ok, la grossesse n’est pas le moment le plus glamour côté chaussures, on est d’accord. Pour éviter d’avoir mal aux pieds, le confort prend le pas sur l’esthétique, mais c’est possible de faire dans le pas trop moche.



En fonction des aptitudes de chacune, il ne vaut mieux pas porter des chaussures avec plus de 2 ou 3 centimètres de talons, notamment pour éviter une trop grosse pression vers les orteils.



Place, donc, aux chaussures confortables et qui ne serrent pas les pieds comme des sardines.



Bains de pieds

Cette petite méthode de grand-mère fait des petits miracles : eau chaude et gros sel, et hop, on plonge pour un moment de détente des pieds à moindre coût.

Et l’autre avantage, c’est que ça prépare les pieds pour s’adonner avec joie au conseil suivant…



On se fait masser !

C’est le moment de mettre l’Homme ou n’importe qui de bonne volonté à contribution. Rien de tel qu’un agréable massage quotidien avec une bonne petite crème hydratante sous l’intégralité du pied.



Le masseur aura la gentillesse d’inclure le dessus des pieds et les chevilles dans son oeuvre, et de consacrer une bonne dizaine de minutes à chaque pied.



Le pédicure-podologue est ton ami

Ces gens dont c’est le métier de s’occuper des pieds sont les amis des femmes enceintes ! Quand les pieds sont douloureux, que des cors apparaissent, que la corne colonise les talons et même le reste des pieds et que les ongles poussent comme des herbes folles, le ou la pédicure-podologue a la solution !



Alors en cas de pieds très douloureux, femmes enceintes, il ne faut pas hésiter à aller consulter.











