Enceinte, peut-on faire Ramadan ?

Si le jeûne est bien souvent contre-indiqué pour les futures mamans, certaines peuvent, en accord avec leur médecin, le poursuivre. Comment bien le pratiquer quand on est enceinte ? Quels sont les risques ?

Enceinte pendant le Ramadan : est-ce obligatoire ?



Le Ramadan correspond à une période de jeûne pour de nombreux musulmans, dont les femmes enceintes - et les mamans allaitantes - sont généralement dispensées pour éviter les risques de complications pour la maman et le bébé.



• Ce que dit le Coran

Pendant le jeûne du ramadan, tout musulman doit s'abstenir de s'alimenter, de boire et d'avoir des relations sexuelles pendant la journée. Une façon de se purifier et de contenir ses passions et ses désirs. Le Coran dispense toutefois toute personne dont la santé pourrait être fragilisée, comme les malades ou les femmes enceintes.



Si elles le souhaitent, ces dernières peuvent tout de même respecter le jeûne. Elles peuvent aussi l'interrompre et/ou le reporter à plus tard, en cas de problème.



Dans tous les cas, l'ensemble des études sur le sujet ne démontre aucun effet du jeûne sur l'enfant ; seule la mère peut être sujette à des malaises.



Ainsi, certaines femmes choisissent de le reporter à un autre mois de l'année, tandis que d'autres préfèrent nourrir un démuni pour chaque jour manqué, en guise de charité. En revanche, si la future mère souhaite faire Ramadan, un point avec son médecin traitant s'impose. En effet, en 2017, le Ramadan tombe en pleine saison estivale où les journées sont particulièrement longues et chaudes...



Enceinte pendant le Ramadan : quels risques encoure-t-on en cas d'observation du jeûne ?



Un jeûne strictement observé peut être dangereux pour la santé de la future mère et de son fœtus. En effet, en cas de mauvaise hydratation pendant la journée, le bébé peut manquer de liquide amniotique et la maman souffrir de diverses complications : "Les infections urinaires peuvent survenir chez la femme enceinte puisque la mauvaise hydratation affecte les reins principalement. Elles peuvent également souffrir de coliques néphrétiques." indique Teddy Linet, gynécologue-obstétricien.



En cas de nausées, vision floue ou vertiges, il ne faut surtout pas hésiter à alerter son médecin et rompre le jeûne. D'autre part, il faut impérativement éviter les activités sportives : elles risquent de provoquer une forte soif et beaucoup de fatigue...



Enceinte pendant le Ramadan : comment s'organiser quotidiennement ?

Vous avez choisi de faire Ramadan ? Avant d’entamer le jeûne, mieux vaut consulter un médecin, qui vérifiera que la maman ne manque pas de vitamines, ou de fer au cours de sa grossesse.



Une fois le jeûne commencé, le plus important reste l'hydratation. Buvez beaucoup d'eau le matin et le soir.



Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. En effet, il est primordial de bien vous nourrir et vous hydrater avant une journée de jeûne. Pour Teddy Linet, le petit-déjeuner doit ainsi être riche en vitamines et céréales complètes ainsi qu'en produits laitiers.



Quant au repas qui rompt le jeûne, qui est essentiellement composé d'aliments sucrés tels que des dattes et des noix, attention au risque de pics d'hyperglycémie. Alimentez-vous progressivement, en évitant de vous jeter tout de suite sur les sucreries.



Enfin, pour le dîner, mieux vaut miser sur la légèreté avec une viande blanche ou du poisson, des légumes et des féculents. "Les sels minéraux doivent être très présents pour ce dernier repas de la journée. En effet, le manque d'hydratation peut induire des carences. Les femmes doivent donc privilégier les potages, excellents pour rétablir les carences en sel", précise notre spécialiste.











