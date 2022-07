Enda / Climat Energie : Pour une planification d'actions en réponse au changement climatique

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la semaine Climat et Energie, l'Ong ENDA, en collaboration avec la Convention des maires en Afrique subsaharienne, a organisé un atelier de renforcement de capacités à l'échelle locale. Ceci, pour une planification efficace d'actions en réponse au changement climatique à l'accès à une énergie propre et durable. Le but global recherché est de porter à la connaissance des collectivités territoriales du Sénégal, l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, afin de faciliter leur adhésion.