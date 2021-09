Entre insalubrité et concurrence déloyale : Les commerçants du marché HLM de Dakar sont excédés. Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

L’insalubrité du marché des HLM de Dakar indispose au plus haut point les commerçants. En point de presse ce jeudi 9 septembre 2021, ils ont demandé aux autorités de régler cette question qui perdure. D'autant qu'en période hivernale, la clientèle est très faible, donc les recettes au plus bas.



Revenant sur la cherté des produits de première nécessité, les commerçants exigent l’annulation de la taxe de 12% imposée sur ces produits. C’est ce qui est à l’origine de la cherté des produits de consommation de masse.



Ils ont aussi dénoncé la « concurrence déloyale » des étrangers qui sont dans une manigance qui chagrine ces commerçants. Ils exigent l’expulsion des grossistes dans les marchés et de leur trouver des locaux loin des marchés...

