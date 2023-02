Entrepreneuriat et autonomisation de la femme : Mme Fatou Diané préconise de repenser le modèle d'accompagnement Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 11:15 | | 0 commentaire(s)| Madame Fatou Diané, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, a procédé hier jeudi, à la mise en place du comité de pilotage des travaux des premières Assises de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes. Dans la vision de cet évènement prévu le 7 mars prochain, elle souligne que sur instruction du président de la République, l'Etat va accompagner les femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie et dans leur autonomisation.

Pourquoi ? Parce que plusieurs études ont démontré des résultats parfois négatifs sur l'impact de cet accompagnement, qui précise-t-elle ne sera pas question uniquement de financements, mais il sera opportun de repenser aujourd'hui le modèle d'accompagnement et d'autonomisation des femmes…

