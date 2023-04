Entrepreneuriat et inclusion financière: La Jeune Chambre Internationale Dakar Alliance échange sur les défis et opportunités dans la zone Uemoa Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 19:37 | | 0 commentaire(s)| La Jeune Chambre Internationale Dakar Alliance a, dans le cadre de son programme 2023, organisé un forum, dénommé, “Entrepreneuriat et inclusion financière”, en partenariat avec le Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (GIM-UEMOA). Ce forum a eu pour thème “Inclusion financière : défis et opportunités entrepreneuriales dans l’UEMOA”.



