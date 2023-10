Entrepreneuriat formel et innovant: Le BIT dote le projet PROMEFI au Sénégal et en Gambie, d'équipements Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 16:55 | | 0 commentaire(s)| Le Bureau international du Travail (BIT) a récemment octroyé des équipements aux bénéficiaires du projet de promotion de l'entrepreneuriat formel et innovant au Sénégal et en Gambie (PROMEFI), financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et exécuté par le BIT. Cette initiative, présidée par le ministre de la Microfinance, Victorine Ndeye, vise à renforcer l'autonomisation des couches vulnérables en milieu périurbain et à favoriser la création d'emplois, tout en promouvant leur formalisation. La cérémonie de remise des équipements s'est tenue ce lundi, à Dakar.



