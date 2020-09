Entretien Avec : Ousmane Noel Dieng, le Chef de cabinet de Diène Farba Sarr, son parcours, ses relations avec son mentor et ses ambitions Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 21:32 | | 0 commentaire(s)| En entretien avec Leral TV Ousmane Noel Dieng, le Chef de cabinet de Diène Farba Sarr, est revenu sur son parcours, ses relations avec son mentor et ses ambitions. De ses études allant de Kaolack à Dakar, sa vie parsemée d’épreuves, mais aussi son humilité et sa foi avec les valeurs religieuses, l’homme qui ne tarit pas d’éloge sur Diène Farba, livre aussi des anecdotes.

