[Entretien] : "Notre ambition c'est de briguer les suffrages des thiessois au niveau de la ville et dans les 3 communes" (Me Habib Vitin) Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|

Votre émission "Entretien" a reçu ce lundi, le président du mouvement "Thiès d'Abord", Me Habib Vitin. L'ancien conseiller départemental en a profité pour féliciter le Pastef pour sa large victoire lors des élections législatives. Une occasion pour lui d'appeler au respect de la volonté populaire et d'inviter le pouvoir en place à répondre favorablement aux aspirations des sénégalais. Revenant sur les prochaines locales, Me Vitin a fait part de son ambition de briguer les suffrages des thiessois en participant aux locales pour le compte de la ville. "Nous avons aussi des candidats pour les trois autres communes (Est, Ouest et Nord)", a-t-il informé. Me Habib Vitin n'a pas manqué de se prononcer sur l'incendie qui a ravagé la rue Petersen du marché central de Thiès. Ainsi, après avoir apporté son soutien aux victimes, il a aussi tenu à lancer un appel à la solidarité au profit de ces dernières. Nonobstant son message pour aller vers la modernisation des marchés...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Entretien-Notre-ambition...

Accueil Envoyer à un ami Partager