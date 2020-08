Entretien avec le Maire de Dalifort : Les vérités d’Idrissa Diallo, l’homme qui a relevé le défi des inondations et de la précarité locale Idrissa Diallo, un Maire qui marque à jamais Dalifort sa localité pour avoir relevé le défi cauchemardesque des inondations qui avait poussé les populations à vendre leurs maisons et aller vivre ailleurs, et qui a aussi effacé certaines précarités, est en entretien avec Leral TV…

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Pourquoi le politicien doit-il tricher ? La question, c’est le Maire de Dalifort qui la pose. Connu pour son style direct et véridique, à l’opposé de nombreux politiciens dont les promesses n’engagent que ceux qui y croient, l’édile de Dalifort revient ici sur ses débuts en politique en 2003, ses défis à son arrivée à la Mairie, comme l’insécurité, les inondations qu’il aussi vécu, avec ses sorties à 4 heures du matin s’enquérir de la situation des populations.



Sans autoglorification, il dresse aussi un aperçu de ses réalisations, les voies créées pour soulager les populations, mais revient surtout sur le défi du manque de certaines infrastructures, des voieries, de moyens...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos