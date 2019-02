Entretien exclusif : Oumar Guèye, le Ministre de la Pêche fait le bilan du septennat de Macky Sall

Samedi 2 Février 2019

Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans les domaines de la pêche, de la pisciculture, de la mise en valeur des fonds marins, des infrastructures portuaires et des transports maritimes. Dans cet entretien exclusif avec Leral TV, le ministre Oumar Guèye fait le bilan du septennat de Macky Sall dans son secteur.