Environnement : En visite à Mbeubeuss, le triste constat du ministre Balla Moussa Fofana

Vendredi 17 Mai 2024

Pour sa première sortie, Balla Moussa Fofana, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, a fait une descente à la décharge de Mbeubeuss, où 3 000 personnes officient sur 116 ha.

Lors de cette visite, le ministre a constaté avec regret, les conditions pénibles, l'insécurité et l'urgence de mettre en place des unités de transformation plus modernes. Il faut le rappeler, le Promoged qui bénéficie d'un budget de 206 milliards FCfa, n'est utilisé qu'à 12 % sur ces 3 dernières années .

Désormais les enfants seront interdits d'accès dans cette décharge.

C'est un compte rendu de Marieme Soda Ndiaye et Cheikh Tidiane Sene